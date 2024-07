Neue WhatsApp-Funktion: Kontakte und Gruppen favorisieren

Anzeige

Berlin (dpa/tmn). Ob die Oma oder der beste Kumpel: WhatsApp-Nutzer können künftig Ihre wichtigsten Kontakte und Gruppen als Favoriten markieren. Diese erscheinen dann im Anrufe-Feld ganz oben und als anwählbarer Filter-Tab über den Chats.

So fügen Sie Kontakte zu Ihren Favoriten hinzu: Wählen Sie auf dem Chat-Bildschirm den Filter «Favoriten» und fügen Sie dort Ihre gewünschten Kontakte oder Gruppen hinzu. Tippen Sie im Anrufe-Tab auf «Favoriten hinzufügen» und wählen Sie die entsprechenden Kontakte oder Gruppen aus. Verwalten lassen sich die Favoriten auch unter «Einstellungen» > «Favoriten» > «Zu Favoriten hinzufügen».

Die neue Funktion soll in den kommenden Wochen für alle Nutzer ausgerollt werden, heißt es in einem Blogeintrag des Messengers. Sie steht also nicht jedem sofort zur Verfügung.