Juice Jacking: Wenn der Handy-Ladestopp zur Datenfalle wird

Eine junge Frau lädt an einer sogenannten Smartbench ihr iPhone. Die FDP in Hamburg macht sich für die Anschaffung smarter Sitzbänke für öffentliche Plätze, Parks und Grünanlagen in Hamburg stark. Die sogenannten Smart Benches sollen nicht nur Sitzgelegenheit sein, sondern umweltfreundlich solarbetrieben auch als Beleuchtung, Handy-Ladestation und Hotspot für freies W-LAN dienen. (zu dpa «Chillen, chatten, chargen: FDP will smarte Sitzbänke für Hamburg») +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA