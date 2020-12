Archivierter Artikel vom 24.06.2020, 15:00 Uhr

Downloadranking

iOS-App-Charts: Verkehrshilfe und Corona-Warn-App

Wer Punkte in Flensburg vermeiden will, der kann sich beim Autofahren von „Blitzer.de PRO“ unterstützen lassen. Wie schon in der letzten Woche belegt die App Platz eins der iOS-Charts. Auch die „Corona-Warn-App“ schafft es in ihrer Kategorie an die Spitze.