Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 13:30 Uhr

Aktuelle Platzierungen

iOS-App-Charts: Fotografenwerkzeug und Messenger-Apps vorne

In der Coronakrise greifen viele iOS-Nutzer aktuell vor allem auf Kommunikationstools zurück. In den App-Charts landet eine solche App in dieser Woche ganz vorne. Außerdem beliebt ist ein Programm, mit dem Bildbearbeitung zum Kinderspiel wird.