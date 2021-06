Ikea und Sonos tarnen Lautsprecher als Wandbild

Das Möbelhaus und der Soundspezialist schicken die nächste Lautsprecher-Kooperation in die Wohnzimmer. Der neue „Symfonisk“ hängt an der Wand und lässt sich zum Kunstwerk machen.

Berlin (dpa/tmn). Ikea und der Lautsprecher-Anbieter Sonos bringen den Sound an die Wand. Ein neues Modell der gemeinsam entwickelten „Symfonisk“-Lautsprecher sieht aus wie ein Bild und lässt sich aufhängen.

Käufer können zwischen zwei Kunst-Motiven auf der abnehmbaren Abdeckung wählen – und nachträglich zwischen zwölf weiteren. Das Angebot der 30 Euro teuren Paneele solle mit der Zeit weiter ausgebaut werden, sagte Ikea-Manager Stjepan Begic.

Die Lautsprecher selbst kosten 179 Euro und sollen am 15. Juli in den Handel kommen. Sie sind sechs Zentimeter dick. Man habe aber genügend Volumen für kräftigen Sound, sagte Sonos-Manager Chris Davies. Die Bild-Lautsprecher lassen sich per Sonos-App steuern und unterstützen auch Apples Übertragungs-Technik Airplay 2.

Zwei Geräte lassen sich zu einem Stereo-Paar verbinden. Dabei reicht eine Steckdose aus, weil die Lautsprecher auch einen Strom-Ausgang für das zweite Gerät haben. Das Konzept eigne sich unter anderem gut für kleine Wohnräume, sagte Begic.

