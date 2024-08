Halunken und Monsterjäger: 9 Highlights von der Gamescom

Die Gamescom in Köln zeigt auch dieses Jahr die wichtigsten Games-Neuheiten, die in den kommenden Monaten erscheinen werden. (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom»)

Die Gamescom in Köln zeigt auch dieses Jahr die wichtigsten Games-Neuheiten, die in den kommenden Monaten erscheinen werden. (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom») Foto: Thomas Banneyer/DPA

Anzeige

Köln (dpa/tmn) – Die Gamescom in Köln zeigt wie in jedem Jahr die wichtigsten Games-Neuheiten, die in den kommenden Monaten erscheinen werden. Zwar fehlen wichtige Branchengrößen, darunter Playstation und Nintendo. Dennoch gibt es reichlich Highlights zum Anschauen und Ausprobieren. Eine Auswahl:

1. Star Wars Outlaws (Ubisoft)

Starfield, No Man's Sky, Star Citizen – man hat das Gefühl, Weltraumspiele können die Erwartungen der Fans erstmal nur enttäuschen. Und wenn dann noch die Marke Star Wars im Titel und Blockbuster-Produzent Ubisoft auf dem Produkt steht? Das Ergebnis gibt es schon sehr kurz nach der Gamescom zu sehen, denn Star Wars Outlaws erscheint am 30. August für PS5, Xbox Series und PC.

Spielende schlüpfen in «Star Wars Outlaws» in die Rolle der Halunkin Kay Vess, die sich zwischen verschiedenen Verbrecher-Syndikaten durchschlägt. (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom») Foto: Ubisoft Entertainment/DPA

Spielende schlüpfen in die Rolle der Halunkin Kay Vess, die nicht nur mit ihrem Outfit an Han Solo erinnert. Das Game spielt zwischen Episode V und VI der Star-Wars-Filmreihe, Kay Vess schlägt sich zwischen verschiedenen Verbrecher-Syndikaten durch. Erste Previews von dem Ubisoft-Open-World-Game in einer weit entfernten Galaxis stimmen vorsichtig optimistisch, dass die Erwartungen diesmal nicht enttäuscht werden: viel Schleichen, viel Ballern, Erkunden und Kämpfen im Weltraum. Die Preise beginnen ab rund 70 Euro.

2. Civilization 7 (2K Games)

Schleichen, Ballern, Erkunden und Kämpfen im Weltraum: Das verspricht «Star Wars Outlaws». (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom») Foto: Ubisoft Entertainment/DPA

Mehr als 30 Jahre existiert die Civilization-Reihe bereits. Das große Strategiespiel von 2K, in dem man eine Zivilisation von ihren Anfängen bis in die nahe Zukunft begleitet, geht im kommenden Jahr in seine siebte Runde.

Spielende gründen in «Civilization 7» Städte, führen Krieg oder schließen Bündnisse mit anderen Zivilisationen. (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom») Foto: 2K Games/DPA

Spielende schlüpfen in die Rolle eines historischen Herrschers oder einer Herrscherin. Sie gründen Städte, führen Krieg oder schließen Bündnisse mit anderen Zivilisationen. Neu ist, dass sich die Zivilisationen im Spiel über die drei Zeitalter Antike, Entdeckerzeit und Moderne weiterentwickeln. Dies bedeutet auch, dass sich Spielende bei einem Zeitalter-Wechsel für eine neue Zivilisation entscheiden. Die gegründeten Städte breiten sich mit Distrikten nun auch noch mehr über die Karte aus.

Neu in «Civilization 7» ist, dass sich die Zivilisationen im Spiel über die drei Zeitalter Antike, Entdeckerzeit und Moderne weiterentwickeln. (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom») Foto: 2K Games/DPA

Das Spiel erscheint am 11. Februar 2025 für PC, Xbox Series, PS5 und Switch. Nach dem Launch soll es noch über Jahre weiterentwickelt werden. Beim Vorgänger Civilization 6 hieß das vor allem, dass mit kostenpflichtigen Zusatzinhalten zum Herunterladen (DLC) neue Features und Mechaniken eingeführt wurden. Das Hauptspiel kostet ab 70 Euro.

3. Copa City (Triple Espresso)

«Dune: Awakening» ist ein Open-World-Survival-Multiplayer-Spiel, das auf dem Wüstenplaneten stattfindet. (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom») Foto: Funcom/DPA



Wem eine ganze Zivilisation vielleicht zu viel ist, kann es ja vorerst mit einem Fußballclub versuchen. Copa City bezeichnet sich selbst als «erster Fußball-Tycoon», ist also eine Mischung aus Aufbau- und Management-Spiel. Im Prinzip geht es darum, wie Fans ihren Besuch in der Stadt eines Fußball-Spitzenspiels erleben – von der Infrastruktur außenrum bis zum Spiel mittendrin. Sie gestalten Fanzonen, kümmern sich um Unterkünfte, Unterhaltung, Sicherheit und Essensversorgung der Fans und bewerben die Matches im Ausland. Für das Game wurden sich auch mehrere Lizenzen gesichert, darunter vom FC Bayern München und Arsenal FC. Weitere sollen hinzukommen. Das Management-Spiel soll im kommenden Jahr für Xbox Series, PS5 und PC erscheinen.

4. Dune: Awakening (Funcom)

Eine Basis bauen, die Welt erkunden, gegen Gegner und andere Spielende antreten – all das verspricht «Dune: Awakening». (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom») Foto: Funcom/DPA

Mit dem riesigen Erfolg der Filme wird es auch um die Spiele im Universum von Dune wieder lebendiger. Dune: Awakening ist ein Open-World-Survival-MMO (Multiplayer-Onlinespiel), das direkt auf dem Wüstenplaneten stattfindet – allerdings ohne den eigentlichen Protagonisten der Reihe, Paul Atreides.

Indiana Jones reist in «der Große Kreis» unter anderem in den Vatikan, nach Ägypten und Thailand – und ist dort einem der «größten Geheimnisse aller Zeiten» auf der Spur. (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom») Foto: Bethesda Softworks/DPA

Spielende können sich stattdessen einen eigenen Charakter erstellen und müssen damit in der Wüstenwelt von Arrakis überleben. Oder sie vielleicht sogar beherrschen. Dafür entwickelt man wie in einem Rollenspiel seine Fähigkeiten, sammelt Ausrüstung und spricht mit aus den Büchern und Filmen bekannten Heldinnen und Helden. Eine Basis bauen, die Welt erkunden, gegen Gegner und andere Spielende antreten – all das und mehr verspricht das PC-Game, das im Frühjahr 2025 erscheinen soll. Über den Preis war zunächst nichts bekannt.

5. Indiana Jones und der Große Kreis (Bethesda Softworks)

In «Indiana Jones und der Große Kreis» steuern Spielende Indiana Jones meist aus der Ego-Perspektive. Dabei lösen sie Rätsel, klettern umher oder schwingen mit der klassischen Peitsche. (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom») Foto: Bethesda Softworks/DPA

Ein weiterer Filmheld, der seinen Weg endlich wieder in ein Videospiel findet, ist Indiana Jones. Der Große Kreis spielt zwischen dem zweiten und dritten Teil der Filmreihe. Indiana reist dort unter anderem in den Vatikan, nach Ägypten und Thailand – und ist dort einem der «größten Geheimnisse aller Zeiten» auf der Spur, wie die Ankündigungstexte zum Spiel mehrfach betonen.

In Date Everything erwachen alltägliche Gegenstände zum Leben – wie Harper, ein Wäschekorb. (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 9 Highlights von der Gamescom») Foto: Sassy Chap Games/DPA

Spielerisch wird das Game wohl klassische Action-Adventure-Kost und erinnert ironischerweise an die Uncharted-Spiele, die selbst ja schwer von Indiana Jones inspiriert wurden. Ein großer Unterschied: Spielende steuern Indiana meist aus der Ego-Perspektive. Dabei lösen sie Rätsel, klettern umher, schwingen mit der klassischen Peitsche und kämpfen gegen Nazis. Letzteres ist kaum verwunderlich, kommt das Spiel doch von dem Wolfenstein-Entwicklungsstudio MachineGames. Indiana Jones und der Große Kreis erscheint am 9. Dezember für PC und Xbox Series und im Frühling 2025 PS5. Preise: ab 70 Euro.

6. Date Everything (Team17)

Dieser schnuckelige Hängeschrank ist einer von über 100 Charakteren, die man im skurrilen Dating-Spiel Date Everything kennenlernen kann. (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 9 Highlights von der Gamescom») Foto: Sassy Chap Games/DPA

Dating-Spiele erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Date Everything stellt sich die Frage, die der Titel verspricht: Was, wenn man wirklich alles Daten könnte? Bei einer Demo auf der Gamescom bewegte man sich durch ein Haus und konnte dort mit einem Befehl so ziemlich alle Gegenstände anvisieren – die dann in einem Dialog zum Leben erwachen. So wird aus der Toilette ein rappender, schlanker Typ. Aus der Quietsche-Ente wird eine gelbe, punkige Entenfrau. Mit allen kann man sprechen und versuchen, sie um den Finger zu wickeln. Insgesamt sollen Spielende über 100 Charaktere entdecken können. Das Game soll für PC und aktuelle Konsolen erscheinen – wann, ist noch offen.

7. Avowed (Xbox Game Studios)

In «Avowed» schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle eines Magiers, der auf eine Insel geschickt wird, um dort eine mysteriöse Seuche zu untersuchen. (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom») Foto: Obsidian Entertainment/DPA

Avowed gilt trotz des unaussprechlichen Titels als große Rollenspiel-Hoffnung. Dahinter steckt Obsidian, das Entwicklungsstudio von Fallout: New Vegas und Pillars of Eternity. Aus letzterem kommt auch die Spielwelt für Avowed – nur jetzt in der Ego-Perspektive und nicht mehr in der Draufsicht. Spielende schlüpfen in die Rolle eines Magiers, der auf eine Insel geschickt wird, um dort eine mysteriöse Seuche zu untersuchen. Vorab versprochen wurden schwierige Entscheidungen, die die Spielenden treffen müssen, und daraus folgend mehrere mögliche Enden. Avowed soll am 18. Februar 2025 für Xbox und PC erscheinen. Die Preise beginnen bei 70 Euro.

8. EA Sports FC 25 (EA Sports)

Versprochen werden in «Avowed», dass Spielende schwierige Entscheidungen treffen müssen und daraus folgend mehrere Enden. (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom») Foto: Obsidian Entertainment/DPA

Muss man zu EAs Fußballsimulation noch viel sagen – außer, dass einige sie immer noch mit ihrem ehemaligen Titel «FIFA» bezeichnen? Viel vom Spielprinzip wird sich voraussichtlich nicht verändern: Nach wie vor steuert man eine Fußballmannschaft zum Sieg. Mit spielerischer Ausdauer oder einer Geldinvestition stellt man sich im Ultimate-Team-Modus ein Traumteam zusammen. Im Karrieremodus kann man entweder als Profi oder als Manager seinen Weg nach oben machen.

Mit spielerischer Ausdauer oder einer Geldinvestition stellt man sich im Ultimate-Team-Modus von «EA Sports FC 25» ein Traumteam zusammen. (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom») Foto: Electronic Arts/DPA

Neu ist der Rush genannte Fünf-gegen-Fünf-Spielmodus, der auf einem kleineren Spielfeld stattfindet. Und: Es gibt neue deutschsprachige Kommentatoren. Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte sind die Nachfolger von Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss. EA Sports FC 25 erscheint am 27. September für PC und aktuelle Konsolen, die Preise starten bei 70 Euro.

9. Monster Hunter Wilds (Capcom)

Viel vom Spielprinzip wird sich im Spiel «EA Sports FC 25» voraussichtlich nicht verändern: Nach wie vor steuert man eine Fußballmannschaft zum Sieg. (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom») Foto: Electronic Arts/DPA

Wer statt des Fußballs lieber riesigen Monstern hinterherjagt, ist wahrscheinlich in Capcoms Monster Hunter Wilds richtig. Auch hier wird sich am grundlegenden Spielprinzip im Vergleich zu den Vorgängern wohl nicht viel ändern: Als Profi-Monsterjäger oder Monsterjägerin erlegt man immer größere und immer wehrhaftere Geschöpfe. Mit den damit gewonnenen Ressourcen erhält man neue Ausrüstung, die dann gegen noch größere Monster eingesetzt werden können. Begleitet wird man von mehreren Charakteren, darunter dem katzenartigen Wesen Palico. Monster Hunter Wilds soll 2025 für Xbox, PS5 und PC erscheinen. Preise wurden noch nicht genannt.

Als Profi-Monsterjäger erlegt man in «Monster Hunter Wilds» immer größere und immer wehrhaftere Geschöpfe. (zu dpa: «Halunken und Monsterjäger: 7 Highlights von der Gamescom») Foto: Capcom/DPA