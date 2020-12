Fitnessarmbänder oder smarte Uhren populär in Deutschland

Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 11:36 Uhr

Gesundheit ist ein hohes Gut. Technische Helfer wie Smartwatches oder Fitness-Armbänder stehen wohl auch deshalb hoch im Kurs. In Deutschland vertrauen über 15 Millionen Nutzer den smarten Gadgets.

Wiesbaden (dpa). Geräte wie Fitnessarmbänder oder Smart Watches sind in Deutschland einer Erhebung zufolge weit verbreitet.

Dies ergebe sich aus einer Befragung zu Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Demnach nutzen 15,5 Millionen Bundesbürger Armbänder zur Schrittmessung oder anderen Fitness-Parametern.

Auch intelligente Brillen und weitere mit dem Internet verbundene Geräte wie Kopfhörer oder Sicherheits-Tracker konnten angegeben werden.

Je jünger die Befragten, desto verbreiteter sind die Geräte: unter den 10- bis 24-Jährigen nutzt sie jeder Dritte, von den Befragten bis 44 Jahre 30 Prozent und von den 45- bis 64-Jährigen knapp jeder Fünfte. Von den Befragten im Alter von mindestens 65 Jahren waren es acht Prozent.

