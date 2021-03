Firefox bekommt übersichtlichere Suche

Wer per Tastenkombination „Strg+F“ eine Webseite durchsucht, sieht, wie viele Treffer es gibt – um zu diesen zu gelangen, heißt es dann aber scrollen und Ausschau halten. Firefox will das erleichtern.

Berlin (dpa/tmn). Mozilla hat sich wieder etwas Neues für den Browser Firefox einfallen lassen: In der gerade veröffentlichten Version 87 erhält er eine Suchtrefferanzeige in der Bildlaufleiste am rechten Bildschirmrand.

Nutzerinnen und Nutzer können so direkt zu jenen Stellen springen, an denen sich auch Suchtreffer finden – ohne erst durch die komplette Seite scrollen und Ausschau nach dem farblich hervorgehobenen Suchbegriff halten zu müssen.

Mehr Datenschutz in neuer Version

Auch ein neues Datenschutz-Feature haben die Entwickler in der neuen Firefox-Version umgesetzt: Der sogenannte Referrer wird beschnitten. Dabei handelt es sich um die Webseite, über die man zur aktuellen Seite gekommen ist. Das Problem: Weiter hinten, im Pfad der Adresse, können sensible Daten stehen, etwa Suchfilter und Formularfelder, die der Nutzer auf der zuvor besuchten Webseite gesetzt oder ausgewählt hat und die dann direkt oder indirekt persönliche Daten verraten.

Da der Referrer eigentlich nur statistischen Zwecken dient und Webseiten-Betreiber darüber nur erfahren sollen, welche anderen Seiten auf ihre Seite verweisen, schneidet Firefox nun einfach standardmäßig den Pfad – falls vorhanden – ab.

Ein Beispiel: Aus www.123.de/abc/def=ghi&jkl wird dann zum Beispiel www.123.de – übermittelt wird also nur noch die reine Domain.

