E-Bikes mieten statt kaufen

Hamburg (dpa/tmn). E-Bikes sind gefragt wie nie. Und die Corona-Pandemie scheint die Nachfrage nach elektrisch unterstütztem Fahrradfahren noch verstärkt zu haben.

Die praktischen wie komfortablen E-Räder haben allerdings einen entscheidenden Makel, erklärt Rainer Schuldt von der „Computer Bild“: „Sie sind sehr teuer.“ Qualitativ hochwertige Modelle seien erst ab 2000 Euro erhältlich.

Wer sie nicht gleich kaufen möchte, kann E-Bikes aber auch mieten. Zahlreiche Anbieter buhlen online um Kundinnen und Kunden. Die Preise? Um sich mit einem im Netz offerierten E-Bike tatsächlich rollend auf der Straße wiederzufinden, muss man für ein Ein-Monats-Abo derzeit mindestens knapp 70 Euro einkalkulieren.

„Mieten statt kaufen ist ideal, um sich mit dem Thema erstmals auseinanderzusetzen, ohne sich zu binden“, sagt Lisa Brack, die fürs „Chip“-Fachmagazin E-Bike-Abos verglichen hat. Auch Schönwetterradlern käme die Miete entgegen. Und wer vor einer Kaufentscheidung steht, kann per Leihe bequem diverse Modelle testen.

Nicht alle Eventualitäten abgedeckt

Weitere Vorteil: Leih-E-Bikes sind generalüberholt und der Service – etwa bei Reparaturen oder Diebstahl – gehört meist dazu. „In der Regel wird Ihnen bei einer Panne oder Diebstahl schnell geholfen, manche Anbieter kommen sogar zu einem nach Hause“, berichtet Lisa Brack.

Bei den Verträgen sollte man sich aber schon die Zeit nehmen, das Kleingedruckte zu studieren, um zu wissen, was genau Service, Garantie und Diebstahlschutz leisten, und wie lang die Kündigungsfristen sind. Nicht immer seien alle Eventualitäten abgedeckt, sagt Simone Warnke vom Onlinemagazin „Inside-digital.de“ Und man sollte man für sich durchrechnen, ob sich das Mietmodell im Gegensatz zum Kauf lohnt. „Wer das E-Bike länger als ein Jahr nutzen will, zahlt auf jeden Fall drauf.“

Und es kommt oft auch auf den eigenen Wohnort an. Der Anbieter Smafo etwa trete bislang nur in den Kreisen Paderborn und Bielefeld auf, so Brack. Der ADAC dagegen sei schon in über 20 Städten vertreten. Andere Dienstleister wie Grover oder Otto Now lieferten Leih-E-Bikes bundesweit aus.

Zusatzkosten beachten

Auch auf mögliche Zusatzkosten sollte man sein Augenmerk richten, gibt Rainer Schuldt zu bedenken. Beim ADAC etwa wird für Nicht-Mitglieder eine Anmeldegebühr von 98 Euro fällig. Bei „eBike-Abo.de“ kostet die Servicegebühr 99 Euro, und bei Swapfiets werden 15 Euro Anmeldegebühr fällig, wenn man erstmals ein monatliches Abo abschließt. Danach verlangt Swapfiets innerhalb der ersten drei Monate nach Vertragsende 30 Euro Wiederanmeldegebühr, und innerhalb der ersten 6 Monate nach Vertragsende 60 Euro.

Zudem erlauben manche Anbieter keinen Wechsel des Fahrradmodells innerhalb der Miete, weil sich der Vertrag nach dem Modell richtet, weiß Warnke. Wer also viele Varianten vom Citybike bis zum Trekkingrad ausprobieren möchte, sollte lieber eine kürzere Laufzeit wählen, beispielsweise mit einer monatlichen Kündigungsfrist. Die gibt es etwa bei Swapfiets oder „Rid.e“.

Swapfiets ist mittlerweile mit Filialen in vielen deutschen Städten vertreten. „Meist ist aber die Laufzeit mindestens drei Monate und es gilt, je kürzer die Laufzeit, desto teurer sind die E-Bikes“, erläutert Brack.

Bei Otto Now etwa könne sich die Miete unter Umständen schnell verdoppeln, weiß Rainer Schuldt. Wenn man nicht kündigt, läuft das Abo weitere drei Monate. Sollte einem das Gefährt zu gut gefallen, um es wieder wegzugeben, bieten ADAC, „eBike-Abo.de“, Grover und Otto Now einen Kauf an kann.

Modell-Auswahl unterschiedlich

Für welche Zwecke benötigt man das Rad? Ist es nur für Einkäufe gedacht oder für den täglichen Weg zur Arbeit und längere Ausflüge? Dann sollte es vielleicht einen etwas größeren Akku haben. „Die Reichweite der E-Bikes unterscheidet sich deutlich“, sagt Simone Warnke. Zwar könne man auf E-Bikes auch ohne Strom weiterfahren, das sei aber merklich schwerer als bei normalen Drahteseln.

Die Modell-Auswahl unterscheidet sich je nach Anbieter. Beim ADAC gibt es derzeit 7 Varianten, bei Otto Now bis zu 30. Allerdings sei Otto eher auf die günstigen E-Bikes spezialisiert, erklärt Brack. In Sachen Hightech-Räder sei der ADAC besser aufgestellt.

Wegen der Corona-Krise waren oder sind die E-Bikes bei vielen Anbietern zudem vergriffen oder nur nach langer Wartezeit verfügbar. Deshalb lautet Lisa Bracks Tipp: Wer mit einem E-Bike-Abo für den Sommer liebäugelt, sollte spätestens im April reservieren.

