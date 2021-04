Diese Telefone lassen sich putzen

Berlin (dpa/tmn). Wasserdichte Telefone gibt es schon einige, aber chemische Reiniger, Alkohol oder Chlor vertragen sie nicht gut. Anders beim Cat S42 H+ und Cat B40. Die beiden Mobiltelefone im Look des Baumaschinenherstellers Caterpilar sind – passend zur Corona-Pandemie – besonders resistent gegen aggressive Reiniger und haben eine antimikrobiell behandelte Oberfläche.

Hersteller Bullitt verspricht vollständige Wasserdichtigkeit, Resistenz gegen Reinigung mit Chlor, Alkohol, chemischen Reinigern und Alltags-Desinfektionsmitteln. Auch Seife sollen die beiden Telefone vertragen. Übliche Smartphones nehmen bei Behandlung mit scharfen Reinigern Schäden – zum Beispiel an der Oberflächenbeschichtung der Displaygläser. Hersteller raten daher in den Gebrauchsanleitungen häufig ausdrücklich von solchen Mitteln ab.

Beim Cat S42 H+ (steht für Hygiene Plus) handelt es sich um ein Android-Smartphone der Mittelklasse mit 5,5 Zoll messendem HD+-Display. In der gegen Stürze, Staub und Kratzer geschützten Hülle steckt ein Mediatek-Prozessor, 32 Gigabyte (GB) Speicher, 3 GB Arbeitsspeicher und eine 13-Megapixel-Hauptkamera. Mit an Bord ist auch eine eigene Taste für datengestützten Baustellenfunk mit Push-to-talk (PTT). Android 11 gibt es dafür im Herbst, außerdem drei Jahre Sicherheitsupdates. Preis: 269 Euro.

Das Cat B40 ist ein Feature-Phone mit 2,4-Zoll-Display, drei Wochen Standby-Zeit und Funkausrüstung für 2G, 3G und 4G. Damit ist das Baustellentelefon auch im benachbarten Ausland nutzbar, wo die 2G-Netze allmählich abgeschaltet werden. Auch an Bord: Eine Taschenlampe mit 100 Lumen Leuchtstärke. Preis: 79,90 Euro.

Zielgruppe der ab Mai verfügbaren Telefone sind laut Hersteller etwa Menschen in Gesundheitsberufen, in gefährlichen Umgebungen oder in Bereichen, in denen Telefone von mehreren Menschen benutzt werden.

