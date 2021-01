Blaupunkt-Kugelboxen fürs Auto sind zurück

Kreisrunde Boxen waren in den 1970er Jahren ein Muss in vielen Wohnzimmern. Aber auch im Auto fuhren damals Kugellautsprecher mit – auf der Hutablage. Nun rollen sie wieder.

Düsseldorf (dpa/tmn) – Golf 1, Audi 100, Ford Capri oder Opel Manta. Wer in den 70er oder 80er Jahren einen dieser Klassiker gefahren hat, dessen Blick fiel beim Blick in den Rückspiegel häufig auf zwei Kugeln. Eine links, die andere rechts auf der Hutablage.

Dabei handelte es sich zumeist um das zwischen 1973 und 1986 vermarktete Lautsprecher-Modell LAZ 6525 von Blaupunkt. Nun, 35 Jahre nach Ende der Produktion, legt der Hersteller die kugelrunde Aufbaubox erneut auf, und zwar unter dem Namen Globe Speaker.

Kugeln zum Festschrauben

Mit der Retro-Box hat Blaupunkt natürlich Besitzerinnen und Besitzer von Oldtimern und Youngtimern im Blick, die sich schon immer Lautsprecherkugeln zum Festschrauben auf der Kofferraumabdeckung gewünscht oder deren originale LAZ 6525 das Zeitliche gesegnet haben. Bohrschablone und Schrauben werden mitgeliefert.

Der Globe Speaker ist mit einem 3,5-Zoll-Breitbandlautsprecher bestückt. Die Nennbelastbarkeit gibt der Hersteller mit 25 Watt bei einer Impedanz von 4 Ohm an, den Frequenzgang mit 100 bis 20 000 Hertz. Zum Vergleich: Das Original brachte es nur auf eine Spitzenleistung von 10 Watt.

Eine für 39 Euro

Der Preis für eine Box liegt bei 39 Euro, nimmt sich also im Vergleich zu den Summen, die Oldtimer-Besitzer sonst investieren müssen, geradezu bescheiden aus. Für einen neuen Fuchsschwanz an der Manta-Antenne sollte es also noch reichen.

