Beliebte iOS-Apps: Video-Chats und Rezept-Ideen

Kurzvideo-Apps sind ein riesiges Phänomen: Millionen Teenager tummeln sich täglich auf solchen Digitalspielplätzen. Gekocht und gegessen wird aber trotzdem, auch in dieser Woche.

Berlin (dpa-infocom) – Flatbread, Chicken Fritters mit Aioli oder Ananas-Kokos-Mojito: Kreative Rezept-Ideen lassen sich auch mit dem Thermomix umsetzen. Das zeigt der Erfolg einer Koch-App, die nur auf das Allround-Küchengerät ausgerichtet ist: „food with love“.

Für Liebhaber des Thermomix ist das Tool schon fast ein Klassiker. Das digitale Kochbuch bietet über 1.500 Rezepte mit einfacher Schritt-für-Schritt-Anleitung. Mit dem neuen Update können Köche jetzt von jedem Gerät auf ihre Favoriten zugreifen. Schon mehrmals Gast in den Charts, landet die „food with love“-App in dieser Woche auf Platz 10.

Der Mega-Erfolg einer anderen Sparte ist vor allem für ältere Nutzer ein absolutes Mysterium. Kurzvideo-Messenger-Apps wie „Snapchat“, „TikTok“ und Co sind jedoch zum wichtigsten virtuellen Tummelplatz der jungen Generation geworden. Je nach Laune kann man hier mit Freunden chatten, Storys gestalten oder Videos mit Usern aus der ganzen Welt teilen. „TikTok“ und „Snapchat“ sind fast schon Dauergäste der iOS-App-Charts (in dieser Woche auf Platz 9 und 10).

Top iPhone Apps

Meistgekauft

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 MontanaBlack Kylo's Befreiung moonrunner GmbH 4,99 2 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 3 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 1,09 5 Minecraft Mojang 7,99 6 WeatherPro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 7 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49 8 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 9 Forest – Bleib fokussiert SEEKRTECH CO., LTD. 2,29 10 food with love Food with love 3,99

Meistgeladen

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 CovPass Robert Koch-Institut kostenlos 2 luca app culture4life GmbH kostenlos 3 Corona-Warn-App Robert Koch-Institut kostenlos 4 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 5 Google Maps – Transit & Essen Google LLC kostenlos 6 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 7 YouTube Google LLC kostenlos 8 PayPal PayPal, Inc. kostenlos 9 TikTok TikTok Pte. Ltd. kostenlos 10 Snapchat Snap, Inc. kostenlos

Top iPad Apps

Meistgekauft

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Notability Ginger Labs 9,99 5 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 1,09 6 MontanaBlack Kylo's Befreiung moonrunner GmbH 4,99 7 Affinity Photo Serif Labs 10,99 8 Affinity Designer Serif Labs 10,99 9 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 10 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

Meistgeladen

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 2 ARD-Mediathek Südwestrundfunk Anstalt des öffentlichen Re kostenlos 3 YouTube Google LLC kostenlos 4 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 5 Messenger für WhatsApp Web TrueTapp – Mobile Apps kostenlos 6 ZDFmediathek ZDF kostenlos 7 Disney+ Disney kostenlos 8 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 9 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos 10 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos

© dpa-infocom, dpa:210707-99-289054/24