Beliebte iOS-Apps: Konzentrationshelfer und Video-Chat-Tool

Sinnloses Surfen im Internet: Dabei verliert man vor allem den Fokus auf das, was man eigentlich tun möchte. Um gegenzusteuern, behelfen sich iOS-Nutzer gern mit einer ganz bestimmten App. Außerdem bleibt ein Video-Chat-Service sehr gefragt.

Berlin (dpa). Häufig trudelt eine Nachricht ein oder der Shuffle-Modus auf Spotify liefert nicht den richtigen Song – und zack, schon wieder hat man das Handy in der Hand. Meistens ist es dann mit der Konzentration vorbei, und man klickt sich immer weiter und weiter und weiter...

Wie schafft man es also, sich nicht ständig vom iPhone ablenken zu lassen? Viele iOS-Nutzer setzen hierbei auf die App „Forest – Bleib fokussiert“. Sie hilft, die Konzentrationsfähigkeit zu trainieren und beispielsweise während der Arbeit oder dem Homeschooling bei der Sache bleiben. Konkret funktioniert das, in dem man Bäume pflanzt – je weniger man online ist, desto mehr Bäume werden gesetzt.

Wie sehr Corona unseren Alltag verändert hat, zeigt sich auch in den Apps, die wir regelmäßig nutzen. Seit Beginn der Pandemie hält sich unangefochten die App „ZOOM Cloud Meetings“ in den Top Ten. Hiermit kann man eine Konferenz mit bis zu 100 Teilnehmern starten oder einem Meeting beitreten. Viele Konzerne setzen seit der Krise auf dieses Kommunikationstool, denn durch Bildschirmfreigabe und Whiteboard ermöglicht die App eine Zusammenarbeit in Echtzeit.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99 3 Minecraft Mojang 7,99 4 food with love Food with love 3,99 5 Forest – Bleib fokussiert SEEKRTECH CO., LTD. 2,29

6 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49 7 WeatherPro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 8 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 4,49 9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 10 Pou Paul Salameh 2,29

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 luca app culture4life GmbH kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 4 PayPal PayPal, Inc. kostenlos 5 YouTube Google LLC kostenlos

6 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos 7 TikTok TikTok Pte. Ltd. kostenlos 8 Google Maps – Transit & Essen Google LLC kostenlos 9 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 10 Signal – Sicherer Messenger Signal Messenger, LLC kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Notability Ginger Labs 9,99 5 Affinity Photo Serif Labs 10,99

6 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 7 Duet Display Duet, Inc. 10,99 8 Affinity Designer Serif Labs 10,99 9 AnkiMobile Flashcards Ankitects Pty Ltd 27,99 10 Book Creator for iPad Tools for Schools Limited 3,49

Meistgeladene iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis

1 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 2 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos 3 YouTube Google LLC kostenlos 4 Messenger für WhatsApp Web TrueTapp – Mobile Apps kostenlos 5 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos

6 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 7 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 8 Microsoft PowerPoint Microsoft Corporation kostenlos 9 Google Chrome Google LLC kostenlos 10 Disney+ Disney kostenlos

© dpa-infocom, dpa:210505-99-474510/8