«Balatro»: Das trickreichste Kartenspiel der Welt

Von dpa/tmn

i SCREENSHOT - Joker-Karten bringen in «Balatro» weitere Karten auf die Hand, generieren noch mehr Chips oder erhöhen den Multiplikator. Tarot-Karten verändern kurzzeitig die Werte der ganzen Hand. Foto: LocalThunk/LocalThunk/dpa

Um in Kartenspielen erfolgreich zu sein, sollte man die Regeln gut kennen. In diesem Game ist das aber gar nicht so einfach, denn hier wird mit Spezialkarten kombiniert, was das Zeug hält.