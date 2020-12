Archivierter Artikel vom 15.04.2020, 14:20 Uhr

Für iPhone und iPad

App-Charts: Corona-Datenspende und Thermomix-Rezepte

Welche iOS-Apps kommen in Zeiten von Corona besonders gut an? An der Spitze der Top Ten ist diesmal eine App, mit der Nutzer Corona-Daten an das Robert Koch-Institut spenden. Aber auch ein digitaler Helfer für den Thermomix schafft es nach ganz vorn.