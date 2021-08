App „ICD Auskunft“: Klarheit statt Diagnose-Codes

Medizinische Diagnosen begegnen einem häufig in Form von kryptischen Codes. Aber was steckt genau hinter „J00“ oder „A08.1“? Eine App gibt Auskunft.

Berlin (dpa/tmn). „J00“: Das kann eine akute Rhinopharyngitis sein oder eben ein Schnupfen. Auf einer Krankschreibung jedenfalls wird in diesen Fällen der sogenannte ICD-10-Code „J00“ stehen.

Die standardisierten Buchstaben-Zahlen-Kürzel (ICD-10-GM für Deutschland) dienen zum Verschlüsseln von Diagnosen, auch zu Zwecken der Abrechnung, eindeutigen Dokumentation und Statistik. Außerdem muss ja nicht jeder direkt ablesen können, was einen so plagt. Denn es gibt weitaus unangenehmere Diagnosen als „J00“ – zum Beispiel „A08.1“ oder „U07.1“.

Wer genau wissen will, welche Diagnose hinter welchem Schlüssel steckt, kann dazu eine App der Techniker Krankenkasse nutzen. Sie heißt „ICD-10-Diagnoseauskunft“, ist verfügbar für Android und für iOS und erlaubt die Recherche der Kürzel über eine Suchfunktion.

So ist dann schnell klar, was die Diagnosen bedeuten, wenn man sich mal nicht so genau erinnert, was der Arzt oder die Ärztin festgestellt hat. Die Nutzung der App ist kostenlos, TK-Mitglied muss man dafür auch nicht sein. Zumindest unter iOS werden nach Entwicklerangaben im App Store auch keinerlei Nutzerdaten erfasst.

© dpa-infocom, dpa:210820-99-910841/2