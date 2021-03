Android: Was gerade gegen abstürzende Apps hilft

Berlin (dpa/tmn). Um Probleme mit abstürzenden Apps zu beheben, hat Google ein Update für eine wichtige Systemkomponente des Android-Betriebssystem veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Aktualisierung für Webview, die Android-Apps die Anzeige von Webinhalten ermöglicht.

Probleme gab es nicht nur mit Apps von Drittanbietern, sondern Google zufolge etwa auch mit der Gmail-Anwendung für Android-Smartphones- und Tablets.

Play Store besuchen

Da Webview auf dem Chrome-Browser basiert, hat Google auch ein Update für Chrome veröffentlicht, in dem der Fehler behoben worden ist. Um zu überprüfen, ob Webview und Chrome auf dem Smartphone oder Tablet schon in der aktuellsten Version installiert sind, wirft man am besten einen kurzen Blick in den Play Store.

Dort einfach auf das Symbol mit den drei waagerecht untereinander angeordneten Strichen oben links tippen. Dann „Meine Apps und Spiele/Installiert“ wählen und gegebenenfalls in der Liste auf die Kästchen „Aktualisieren“ hinter den Einträgen von Webview und Chrome tippen.

Auto-Updates sinnvoll

Am besten aktualisiert man auch automatische App-Updates, wenn noch nicht geschehen. Dazu wählt man im Dreistrich-Menü „Einstellungen/Automatische App-Updates“ und legt dann einfach fest, ob die Auto-Updates nur über WLAN laufen sollen oder auch über mobile Daten heruntergeladen werden dürfen.

© dpa-infocom, dpa:210323-99-935762/2