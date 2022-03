Wer wissen möchte, wie sich „Sommer aus Papier“ anfühlt oder wonach „Das Alphabet der Anna Depenbusch“ klingt, der sollte die beiden so betitelten Alben der gleichnamigen Künstlerin auflegen und wird bald schon Antworten finden. Die 44-jährige Liedermacherin aus Hamburg ist eine Meisterin der ruhigen Töne, eine feinfühlige Texterin, die viel zu erzählen hat. Am 27. März steht Depenbusch nun erstmals in Koblenz auf der Bühne – ab 19 Uhr im Café Hahn.