Köln

Düster. Der neue Mordfall des Kölner „Tatort“-Teams, aber auch das Gemütsleben von Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt). Dagegen kommt auch sein rheinisch fleischerhundemäßig besaiteter Kollege Freddy Schenk (Dietmar Bär) nicht an. Viele Szenen des neuen „Tatorts“ spielen passend im Dunkel der Dämmerung oder der Nacht. Und „Gefangen“, so lautet der Episodentitel, ist gleich eine ganze Reihe von Protagonisten dieses Films: in den eigenen Gedanken, in der Psychiatrie, im falschen Leben.