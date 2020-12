Kiel

Die Einstiegsszene des neuen Kieler „Tatort“-Krimis „Borowski und der Fluch der weißen Möwe“ ist dramatisch: Die zum Noteinsatz herbeigerufenen angehenden Polizisten, die gerade noch im Polizeiwagen herumgealbert haben, können den Suizid der drogenabhängigen, eine Flasche Alkohol in der Hand haltenden jungen Frau nicht verhindern. Völlig überfordert versuchen sie stammelnd, Jule vom Springen des Hochhausdaches zu bewahren – bis einer sie fragt, ob sie schon mal geflogen sei? Die junge Frau lässt sich daraufhin in den Tod fallen – just in dem Moment, in dem ihre frühere Freundin Nasrin, inzwischen Jungpolizistin, ebenfalls auf dem Dach erscheint.