Tatortkritik: Zum Fest gibt’s den Showdown mit Sheriff Odenthal

Ludwigshafen

Manchmal werden Wünsche wahr, manchmal sogar erst am zweiten Weihnachtstag. Im „Tatort“ aus Ludwigshafen ist es der Wunsch, sagen wir eher die Vorhersehung der Lena Odenthal (Ulrike Folkerts): „Herr Arentzen, ich bringe Sie in den Knast. Versprochen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue“, sagt Odenthal zu dem Bösewicht, der sein Geld mit Sicherheitspersonal und Türstehern verdient und den die Kommissarin verdächtigt, seinen Konkurrenten ermordet haben zu lassen. „Und wissen Sie auch, warum ich das schaffen werde? Weil Sie sich selbst über- und Ihre Mitmenschen unterschätzen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, Herr Gernegroß.“ Bäng!