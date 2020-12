München/Dortmund

„Noch so ein Seppel“. Faber ist in München. Und trifft jemanden, der so ziemlich genau das Gegenteil des durchgeknallten Kommissars aus dem Pott ist: den hyperkorrekten Kalli, Assistent der Kommissare Franz Leitmayr und Ivo Batic. „Der Kalli!“, ruft Faber bei der ersten Begegnung. „Und Sie?“, fragt der „Seppel“ streng zurück. Faber antwortet süffisant: „Der Peter!“ Später gibt's der Kalli dem Peter zurück: „Wir halten uns hier an Vorschriften. Man hört, Sie stehen mit einem Fuß im Gefängnis.“ Der Satz sitzt.