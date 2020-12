Zürich

Mit zwei neuen Ermittlerinnen startet der Schweizer „Tatort“ durch: Anstelle von Reto Flückiger und Liz Ritschard in Luzern ermitteln nun Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) in Zürich. Dokumentarische Aufnahmen führen zurück ins Jahr 1980, als die Stadt durch Demos und Krawalle von Jugendlichen erschüttert wurde, was damals heftige, teils gewaltsame Reaktionen bei der Polizei auslöste.