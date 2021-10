Diese zwei Fragen müssen irgendwann in diesem „Tatort“ fallen: „Was ist Fiktion? Was ist Realität?“ Es ist nicht ganz klar, warum sie gesagt werden: Um auf einer Erzählebene noch mal ganz deutlich zu machen, was das Thema dieses Krimis ist, oder um den Zuschauer dann doch ein wenig für dumm zu verkaufen.