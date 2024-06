Winslet: «Titanic»-Kuss mit DiCaprio war schmierig

Kate Winslet ist bis heute stolz auf den Filmklassiker aus dem Jahr 1997. An die Aufnahme der berühmten Kuss-Szene an der Schiffsreling hat sie jedoch einige unangenehme Erinnerungen.

Los Angeles (dpa). Für Hollywood-Schauspielerin Kate Winslet (48) war der Dreh der berühmten Kuss-Szene in «Titanic» mit Leonardo DiCaprio (49) rückblickend vor allem schmierig. «Oh Gott, es war so eine Sauerei», erzählte die Britin dem US-Magazin «Vanity Fair» zu der Szene, in der Winslets und DiCaprios Charaktere, Rose und Jack, erst mit ausgebreiteten Armen an der Reling stehen und sich dann küssen.

Sie hätten die Szene einige Male aufnehmen müssen und sie habe helles Make-up getragen und er dunkleres, erklärte Winslet. «Und nach jeder Aufnahme sah ich aus, als hätte ich einen Karamell-Schokoriegel gelutscht, weil sein Make-up auf mir abschmierte.» DiCaprio wiederum habe ausgesehen, «als fehle da ein Stück von seinem Gesicht, weil da ein großer blasser Fleck war, der von meiner ganzen Schminke auf ihn abfärbte».

Neben dem Schlamassel, dass beide «bedeckt mit der Schminke des anderen» waren, habe DiCaprio auch nicht aufhören können zu lachen, sie habe in ihrem «verdammten Korsett» nicht atmen können und sich immer wieder an der Reling das Knie gestoßen, schilderte Winslet. Sie sei aber auch sehr stolz auf den Filmklassiker, der heute von «ganz neuen Generationen» noch einmal entdeckt werde. Der James Cameron-Film aus dem Jahr 1997 zählt zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten und wurde mit elf Oscars ausgezeichnet.