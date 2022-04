Will Smith tritt nach Ohrfeigen-Eklat aus Filmakademie aus

Ohrfeige mit Konsequenzen: Will Smith gibt seine Mitgliedschaft in der Academy of Motion Picture Arts auf.

Los Angeles (dpa). US-Schauspieler Will Smith (53) hat als Folge des Ohrfeigen-Eklats bei der Oscar-Vergabe seinen Rücktritt aus der Filmakademie bekanntgegeben.

Sein Verhalten bei der Preisverleihung sei «schockierend, schmerzhaft und unentschuldbar» gewesen, schrieb der Oscar-Preisträger in einer Mitteilung, die die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» veröffentlichten. Er habe damit viele Menschen verletzt, darunter Chris Rock.

Er würde seine Mitgliedschaft in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences aufgeben und mögliche weitere Schritte des Verbands akzeptieren, hieß es in der Mitteilung.

Smith hatte Rock bei der Show am Sonntagabend auf der Bühne eine schallende Ohrfeige verpasst, nachdem der Komiker einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte. Die Oscar-Akademie teilte am Mittwoch nach einer Dringlichkeitssitzung mit, dass ein Disziplinarverfahren gegen den «King Richard»-Schauspieler eingeleitet werde. Eine mögliche Folge wäre der Ausschluss des Schauspielers auf dem Verband gewesen.