Will Smith setzt «I Am Legend»-Film fort

Fortetzungen kommen nie aus der Mode. Jetzt plant Will Smith ein Sequel zu seinem Sci-Fi-Abenteuer «I Am Legend».

Los Angeles (dpa). Hollywood-Star Will Smith (53, «King Richard») plant eine Fortsetzung seines futuristischen Thrillers «I Am Legend» aus dem Jahr 2007.

Smith sei zusammen mit «Black Panther»-Star Michael B. Jordan (35) als Produzent und als Darsteller an Bord, berichteten die Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Variety» am Freitag. Smith und Jordan posteten beide auf Instagram ein Foto von einer apokalyptischen Straßenszene.

Der oscarprämierte Autor Akiva Goldsman («A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn»), der das Skript für den Original-Film lieferte, ist bei der Fortsetzung erneut dabei. «I Am Legend» war eine Verfilmung des gleichnamigen Science-Fiction-Romans von Richard Matheson von 1954. Smith spielte damals den Virologen Robert Neville, der eine globale Epidemie überlebt, aber dann im menschenleeren New York gegen Zombies kämpfen muss. Am Ende opfert er sich für die letzten Überlebenden der Menschheit.

Über den Inhalt der Fortsetzung, die Rolle vom Smith oder einen Regisseur wurde zunächst nichts bekannt. Das Original wurde von Francis Lawrence inszeniert. Smith ist derzeit in dem Sportdrama «King Richard» als der ehrgeizige Vater der Tennis-Ikonen Serena und Venus Williams zu sehen. Diese Rolle brachte ihm kürzlich den Golden Globe und den Preis des US-Schauspielerverbands als bester Hauptdarsteller ein. Smith ist Ende März auch im Oscar-Rennen.

