Anzeige

Los Angeles (dpa). US-Schauspieler Jeremy Allen White hat sich für seine Rolle als Musiklegende Bruce Springsteen auf eine ausgiebige YouTube-Recherche begeben. «Es gibt einfach so viel Videomaterial», sagte der 33-Jährige dem Männermagazin «GQ». White, der vielen als Koch Carmy in der Serie «The Bear – King of the Kitchen» bekannt ist, soll in einem geplanten Film über Bruce Springsteen den Musiker verkörpern und darin auch selbst singen.

Zur Vorbereitung auf die Rolle habe er viel vom «Boss» gehört und ihn beobachtet, erklärte White. Es sei «wirklich großartig» gewesen, Springsteen in verschiedenen Phasen seines Lebens zu erleben «und in der Lage zu sein, sowohl seine Sprech- als auch seine Singstimme zu hören».

Bruce Springsteen tritt während seines Konzerts mit der E Street Band im Kia Forum auf. (zu dpa: «White: Mithilfe von Internetclips wird er Bruce Springsteen») Foto: Chris Pizzello/DPA

Aber White hatte seinen Angaben zufolge auch selbst Kontakt zu Springsteen, welcher den Film unterstütze. Er sei «einfach der beste Typ», sagte White in dem Interview. Der Film «Deliver Me From Nowhere» soll von der Entstehung von Bruce Springsteens Album «Nebraska» (1982) handeln.