Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 08:26 Uhr

Venedig

Keine US-Blockbuster

Weniger Filme beim Festival in Venedig

Beim Filmfestival in Venedig werden im September wegen der Corona-Pandemie weniger Werke in den Wettbewerben zu sehen sein als in den Vorjahren. Das teilten die Veranstalter am Dienstag in der Lagunenstadt mit.