Über 40 Netflix-Filme bis Jahresende

Der Streaming-Gigant Netflix gab auf Twitter eine Reihe an geplanten Filmen bekannt. Deutsche Promis sind ebenso mit an Bord.

Los Angeles (dpa). Netflix will bis Jahresende über 40 Filme im Kino und per Streaming herausbringen.

Der Streamingriese gab die bunte, starbesetzte Mischung auf Twitter bekannt. Für September sind unter anderem die Dokumentation „Schumacher“ über die Formel-1-Ikone Michael Schumacher und der Thriller „The Guilty“ mit Jake Gyllenhaal unter der Regie von Antoine Fuqua angekündigt.

Im Oktober folgt Matthias Schweighöfer in der Zombie-Comedy „Army of Thieves“. Im November stehen Halle Berry als Schauspielerin und Regisseurin von „Bruised“ auf dem Programm, sowie Sandra Bullock in „The Unforgivable“. Bei diesem Thriller führt die Deutsche Nora Fingscheidt („Systemsprenger“) Regie.

Zu Weihnachten lockt Netflix mit großen Stars wie Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio und Timothee Chalamet. Sie alle spielen in der Sci-Fi-Komödie „Don't Look Up“ von Oscar-Preisträger Adam McKay („Vice – Der zweite Mann“) mit. Der Film dreht sich um zwei Astronomen, die auf eine große Pressetour geschickt werden, um die Menschen vor einem gefährlichen Asteroiden zu warnen, der die Erde zerstören könnte.

