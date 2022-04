Thurman und Jackson drehen Comedy-Thriller

Los Angeles (dpa). Die beiden «Pulp Fiction»-Stars Uma Thurman (51) und Samuel L. Jackson (73) machen vor der Kamera wieder gemeinsame Sache. Sie werden die Hauptrollen in dem Comedy-Thriller «The Kill Room» übernehmen, wie das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» am Freitag berichtete.

Nicol Paone («Friendsgiving») ist als Regisseurin an Bord. Sie verlinkte den Bericht auf Instagram mit dem Hinweis, dass sie «total begeistert» sei.

Jackson spielt den Boss eines Auftragskillers, Thurman eine Kunsthändlerin, die in Geldwäscherei verwickelt wird. Als der Profikiller unbeabsichtigt zu einer Avantgarde-Größe wird, muss sich die Kunstexpertin in ihrer Szene und in der Verbrecherwelt behaupten. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr in New York beginnen.

1994 hatten Thurman als Gangsterbraut und Jackson als Auftragskiller in Quentin Tarantinos «Pulp Fiction» Furore gemacht. Am vorigen Sonntag standen sie zusammen mit ihrem Co-Star John Travolta als Trophäen-Presenter auf der Oscar-Bühne. Jackson hatte wenige Tage zuvor einen Ehren-Oscar erhalten.