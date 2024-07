Shelley Duvall, Schauspielerin aus den USA, lächelt in Cannes. Duvall, die eine feste Größe in den Filmen von Robert Altman war und in Stanley Kubricks «The Shining» mitspielte, ist gestorben. Sie wurde 75 Jahre alt. (zu dpa: ««The Shining»-Star Shelley Duvall gestorben»)

Foto: Jean Jacques Levy/DPA