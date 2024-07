ARCHIV - Carrie Fisher, aufgenommen am 07.04.2011 bei den NewNowNext Awards in Los Angeles. Knapp sechs Monate nach dem Tod der US-Schauspielerin Carrie Fisher hat die Gerichtsmedizin weitere Einzelheiten zur Todesursache bekannt gegeben. Demnach führten Schlafapnoe - eine Atemstörung, bei der nachts der Atem aussetzt - und andere Ursachen zum Tod der «Star Wars»-Darstellerin, wie US-Medien am Freitagabend (Ortszeit) berichteten. Foto\ Chris Pizzello/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (zu dpa: «Star-Wars-Bikinikostüm von Carrie Fisher versteigert») Foto: picture alliance/DPA