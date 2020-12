Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 02:50 Uhr

Neuer Film von James Gray

Starbesetzung um De Niro und Blanchett für „Armageddon Time“

In „Armageddon Time“ steht das Leben an der Kew-Forest-Privatschule in den 80er Jahren in New York im Mittelpunkt. James Gray hat bereits viele Schauspieler für den Film gewinnen können.