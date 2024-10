Los Angeles

Leute

Saldaña: Verstand damals meine «Avengers»-Rolle nicht ganz

Von dpa

i Zoe Saldana kommt zur vierten jährlichen Academy Museum Gala im Academy Museum of Motion Pictures. (zu dpa: «Saldaña: Verstand damals meine «Avengers»-Rolle nicht ganz») Foto: Jordan Strauss/DPA

Zoe Saldaña spielt in den «Guardians of the Galaxy»-Filmen sowie in den «Avengers»-Filmen die Superheldin Gamora. Heute würde sie manches am liebsten neu aufnehmen und besser machen, erzählt sie nun.