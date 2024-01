Oscar-Nominierungen werden bekanntgegeben

Los Angeles (dpa). In Hollywood werden heute (23.01.) die Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen unter anderem Filme wie «Oppenheimer», «Barbie», «Killers of the Flower Moon» oder «Poor Things». Auch den Filmen «Anatomie eines Falls» und «The Zone of Interest» mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller werden Chancen eingeräumt.

Neben Hüller können Stars wie Margot Robbie, Emma Stone, Lily Gladstone, Bradley Cooper oder Cillian Murphy auf eine Nominierung hoffen.

Der deutsche Film «Das Lehrerzimmer» von Regisseur Ilker Catak hat in der Sparte «International Feature Film» Chancen. Dort könnte auch Wim Wenders mit seinem in Japan gedrehten Film «Perfect Days» nominiert werden. Beide schafften es im Dezember auf eine Shortlist von 15 Kandidaten, fünf davon kommen in die Endrunde.

Verkündet werden die Nominierungen von Schauspielerin Zazie Beetz und ihrem Kollegen Jack Quaid. Die 96. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood ist für den 10. März geplant.

