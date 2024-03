Neuer Film von Emma Stone und Giorgos Lanthimos im Juni

Los Angeles (dpa). Emma Stone hat mit ihrer Hauptrolle in «Poor Things» unter der Regie von Giorgos Lanthimos am Sonntag den Oscar als beste Hauptdarstellerin geholt – bald schon kommt ihr nächstes gemeinsames Projekt heraus. Der Film «Kinds of Kindness» soll am 21. Juni in US-Kinos anlaufen, gab die Produktionsfirma Searchlight Pictures bekannt. Neben Stone spielen unter anderem Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn und Mamoudou Athie mit. Die Dreharbeiten zu dem Sci-Fi-Episodenfilm fanden Ende 2022 in New Orleans statt. Der Inhalt ist weitgehend unter Verschluss.

Der griechische Regisseur Lanthimos holte den Hollywood-Star zuvor für die schrille Sittenkomödie «The Favourite – Intrigen und Irrsinn», die 2019 für zehn Oscars nominiert war, vor die Kamera. In «Poor Things» verkörpert Stone eine Frau namens Bella, der das Gehirn eines Babys eingesetzt wird. Unter der Aufsicht eines schrulligen Wissenschaftlers (Willem Dafoe) lernt sie die Welt neu kennen – und fängt an, sich übergriffige Männer vom Hals zu halten.

Ein weiteres gemeinsames Spielfilmprojekt sei geplant, wie das Branchenblatt «Variety» Ende Februar berichtete. Demnach könnte Stone eine Rolle in einer schwarzen Komödie übernehmen, die Lanthimos als Remake der südkoreanischen Fantasy-Comedy «Save the Green Planet» (2003) plant. Noch in diesem Sommer soll gedreht werden.