Marion Cotillard erhält Ehrenpreis in San-Sebastián

San Sebastián (dpa) – Die französische Starschauspielerin Marion Cotillard wird beim diesjährigen Filmfestival von San Sebastián mit dem Ehrenpreis „Donostia“ ausgezeichnet.

Die 45 Jahre alte Oscar-Gewinnerin aus Paris werde die Auszeichnung für ihre bisherige Karriere am 17. September im Kursaal-Auditorium der nordspanischen Stadt überreicht bekommen, teilten die Organisatoren des Festivals am Dienstag mit. Neben Cotillard soll nach einer früheren Mitteilung des Festivals auch Hollywoodstar Johnny Depp mit dem „Donostia“ ausgezeichnet werden. Der 58-jährige US-Amerikaner soll seine Auszeichnung am 22. September erhalten.

Cotillard „glänzte in europäischen und amerikanischen Produktionen intensiv und mit gleichem Talent in dramatischen, komischen und actionreichen Rollen“, hieß es in der Begründung für die Verleihung. Sie habe unter anderem mit Regisseuren wie Michael Mann, Christopher Nolan, Woody Allen, Steven Soderbergh und James Gray gearbeitet. Den internationalen Durchbruch schaffte sie 2007 mit ihrer Darstellung der legendären Sängerin Edith Piaf in „La Vie en Rose“, für die sie 2008 unter anderem einen Oscar, einen Golden Globe- und einen Bafta-Award als beste Hauptdarstellerin erhielt.

Die 69. Ausgabe des „Festival Internacional de Cine de San Sebastián“ findet zwischen dem 17. und dem 25. September statt. Es ist das wichtigste Filmfestival Spaniens. Größen des Filmgeschäfts wie Alfred Hitchcock, Bette Davis und Lana Turner waren zu Gast in der malerischen Stadt am Atlantik. Den Hauptpreis, die „Goldene Muschel“, konnte Deutschland zum ersten und bisher letzten Mal 2003 mit Dito Tsintsadzes Thriller „Schussangst“ gewinnen. Die Trophäe ist nach der Form der Bucht benannt, an der die baskische Metropole liegt.

© dpa-infocom, dpa:210824-99-951751/3