US-Hollywood-Star Joaquin Phoenix kommt zur Verleihung der Critics’ Choice Movie Awards. Er hat gezögert, bevor er die Hauptrolle in Ridley Scotts neuem Film «Napoleon» zugesagt hat. «Napoleon» kommt am 23. November in die deutschen Kinos. (zu dpa: ««Joker»-Fortsetzung beim Filmfest Venedig») Foto: Jordan Strauss/DPA