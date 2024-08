Jack Black kommt zur Premiere von "The Super Mario Bros. Movie" ins Regal LA Live. - US-Schauspieler Jack Black leiht im Original von «Kung Fu Panda 4» schon um vierten Mal der Hauptfigur Po seine Stimme. Trotzdem sind die schwarz-weißen Bambusfresser gehört das Herz des 54-Jährigen einem ganz anderen Tier, wie er am Freitag in einem Interview mit dem australischen Radiosender Mix94.5 Breakfast verriet. (zu dpa: «Jack Black nach Tour-Stopp wegen Trump-Witz: «Kommen zurück»») Foto: Allison Dinner/DPA