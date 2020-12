Italienische Schauspielerin Lucia Bose gestorben

Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 19:12 Uhr

Rom (dpa). Die italienische Schauspielerin Lucia Bose, eine der ersten Diven des italienischen Nachkriegskinos, ist am Montag im Alter von 89 Jahren gestorben. Dies teilte ihre Familie mit.

„Liebe Freunde ... ich teile Euch mit, dass meine Mutter Lucia Bose verstorben ist. Sie ist jetzt am besten Ort“, schrieb ihr Sohn Miguel, ein in Spanien und Italien bekannter Popstar, auf Twitter.

Bose arbeitete mit großen italienischen Regisseuren zusammen. So spielte sie in Michelangelo Antonionis „Chronik einer Liebe“ von 1950 und in Federico Fellinis „Satyricon“ von 1969.

Bose, deren richtiger Name Lucia Borloni war, wurde am 28. Januar 1931 in Mailand geboren. Sie kam ins Filmgeschäft, nachdem der Regisseur Luchino Visconti sie in einer Konditorei in Mailand entdeckt hatte. Später zog sie nach Spanien, nachdem sie den spanischen Stierkämpfer Luis Miguel Dominguin geheiratet hatte, von dem sie sich 1967 scheiden ließ.