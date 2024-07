Harry Potter, Batman, Spider-Man, Captain America: Mit der Auktion von Andenken an bekannte Filmfiguren ist Geld zu machen. In Los Angeles kamen ikonische Gegenstände unter den Hammer.

Die von Julien's Auctions zur Verfügung gestellte undatierte Aufnahme zeigt zwei Harry-Potter-Bücher, von der Autorin J.K. Rowling signiert. (zu dpa: «Harry Potter & Co.: Filmandenken in den USA versteigert») Foto: Julien's Auctions/DPA

San Diego (dpa). Bei der laufenden Comic-Con-Filmmesse im kalifornischen San Diego stellen Studios Neuigkeiten von Superhelden und Fantasy-Figuren vor. Passend dazu kamen Andenken an ikonische Figuren wie Harry Potter, Batman, Spider-Man oder Captain America unter den Hammer. Im Rahmen der «Harry Potter & andere Helden»-Auktion wurden mehr als 150 Gegenstände von berühmten Filmsets und Comic-Produktionen versteigert.

Eine Scherbe von einem Zwei-Wege-Spiegel, die beim Dreh von «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2» (2011) von Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe benutzt wurde, erzielte 13.000 Dollar (rund 12.000 Euro). Ein goldfarbener Schnatz, der bei «Harry Potter und der Stein der Weisen» (2001) bei Quidditch-Wettkämpfen zum Einsatz kam, wurde für mehr als 10.000 Dollar versteigert. Zwei Harry-Potter-Bücher, von Autorin J.K. Rowling signiert, kamen für mehr als 5.000 Dollar unter den Hammer, das Zehnfache des Schätzpreises, wie das Auktionshaus Julien's Auctions mitteilte.

Ein Schutzschild, mit dem Schauspieler Chris Evans in «Captain America: The First Avenger» (2011) kämpfte, erzielte gut 10.000 Dollar. Knapp 8.000 Dollar zahlte ein Bieter für eine lebensgroße Spider-Man-Figur, die zur Ausstellung in einem der berühmten Madame Tussauds-Museen gefertigt wurde. Für 6.500 Dollar wurde eine schwarze Gummihaube versteigert, die bei den Dreharbeiten für den Batman-Film «The Dark Knight» (2008) als Requisite für Christian Bale diente.