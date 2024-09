Tilda Swinton (l-r), Schauspielerin aus Schottland, Pedro Almodovar, Regisseur aus Spanien, und Julianne Moore, Schauspielerin aus den USA, posieren für Fotografen bei ihrer Ankunft zur Premiere des Films «The Room Next Door» bei den 81. Internationalen Filmfestspielen von Venedig. (zu dpa: «Goldener Löwe für «The Room Next Door» von Pedro Almodóvar») Foto: Joel C Ryan/DPA