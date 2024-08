Sandra Hüller als Maren in einer Szene des Films "Zwei zu Eins" (undatierte Filmszene). Der Film kommt am 25.07.2024 in die deutschen Kinos und hat am 29.06.2024 bei der Eröffnungsgala vom Filmfest München Weltpremiere gefeiert. (zu dpa: «Für «Zwei zu eins» strömten schon 200.000 ins Kino») Foto: Peter Hartwig/DPA