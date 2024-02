Favoriten und Hollywood-Besuch bei der Berlinale

US-Schauspielerin Kristen Stewart stellte auf der Berlinale den Film «Love Lies Bleeding» vor. Foto: Jens Kalaene/dpa

Berlin (dpa). Schon vor ihrer Ankunft in Berlin macht Hollywoodstar Kristen Stewart Schlagzeilen. Für ihren neuen Film – ein hitziger Thriller über zwei verliebte Frauen in der Bodybuilding-Szene – geht die 33-Jährige mit einer intimen Geschichte für das Magazin «Rolling Stone» viral. Auf dem Cover ist sie halb nackt vor Trainingsgewichten zu sehen, im Interview spricht sie über Drogen, ihre Verlobte, Kinder und ihre «Twilight»-Erfahrungen. Stewart stellt den Film vor, der das Ganze ausgelöst hat, bei der Berlinale vorstellen: «Love Lies Bleeding».

Kristen Stewart mit Vokuhila und Lederweste

Gute Laune bei Regisseur Andreas Dresen und die Schauspielerin Liv Lisa Fries. Foto: Soeren Stache/dpa

«Es war keine große Sache», sagte Stewart auf das große Echo der Geschichte angesprochen. Es sei verrückt, dass es nicht mehr Bilder dieser Art gebe. Im Magazin ist Stewart in selbstbewussten Posen zu sehen, sie trägt ihren ikonischen Vokuhila und wenige, sehr lässige Kleidung – etwa eine Lederweste oder ein T-Shirt mit der Aufschrift «Eat Me».

Lilith Stangenberg, Corinna Harfouch und Lars Eidinger sind zusammen im Film «Sterben» von Regisseur Matthias Glasner zu sehen. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Im Film verkörpert sie die queere Managerin eines Fitnessstudios, deren stilles Leben durch eine Bodybuilderin aufgewirbelt wird, in die sie sich verliebt. «Wir haben einfach mit der Idee der Stärke gespielt», sagte Stewart. Für den Film gelte das gleiche wie für den «Rolling Stone»-Artikel, sagte Stewart: «Die Person, der wir normalerweise nicht zuhören, die Person, die wir normalerweise nicht anschauen», stehe im Mittelpunkt und werde angesehen.

Die Schauspieler Esmail Mehrabi (l) und Lily Farhadpour (r) kamen ohne ihre Regisseure zur Berlinale – zeigten sie aber auf einem Foto. Foto: Soeren Stache/dpa

Stewart ist einer der großen Stars der diesjährigen Berlinale, die am Donnerstag mit dem Drama «Small Things Like These» eröffnet wurde. Die ersten Promis hatten schon ihren großen Auftritt: Gael García Bernal, Rooney Mara und «Oppenheimer»-Star Cillian Murphy. Sie sind auch in Wettbewerbsbeiträgen vertreten.

Der Cast um Schauspieler Gael García Bernal stellt mit Regisseur Piero Messina den Film «Another End» bei der Berlinale vor. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Cast und Regisseur von „Another End“ stellen sich den Fragen der Journalisten.

Frühe Favoriten: Liv Lisa Fries und ein iranischer Film

Schauspielerin Saoirse Ronan kam zu der Premiere ihres Films «The Outrun». Foto: Gerald Matzka/dpa

Einige Tage nach dem Berlinale-Start sind bereits erste Favoriten im Gespräch. Dazu gehört Andreas Dresens neuer Film «In Liebe, Eure Hilde» über den Widerstand gegen das NS-Regime. Liv Lisa Fries («Babylon Berlin») verkörpert eindrucksvoll die junge Widerstandskämpferin Hilde Coppi. Gut möglich, dass sie für ihre Leistung ausgezeichnet wird. Nach der Premiere des rund zweistündigen Dramas am Samstag kam neben dem Filmteam auch der Sohn von Hilde Coppi, Hans Coppi Jr. (81), auf die Bühne, den das Publikum mit Standing Ovations empfing. Er wurde im Gefängnis geboren – kurz bevor seine Mutter 1943 von den Nazis hingerichtet wurde.

Liv Lisa Fries und Andreas Dresen

Doch Fries hat große Konkurrenz. Hoch im Kurs ist auch Lily Farhadpour, die in der iranischen Tragikomödie «Keyke mahboobe man» («My Favourite Cake») die Hauptrolle spielt: Eine 70-jährige Witwe, die in Teheran ihr Liebesleben wiederentdecken möchte. Ihre Geschichte beeindruckt und berührt zugleich als Bild einer Gesellschaft, in der Frauen permanent unterdrückt werden. Das iranische Regie-Duo Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha war von iranischen Behörden an der Ausreise nach Berlin gehindert worden.

Esmail Mehrabi und Lily Farhadpour mit einem Foto des Regio-Duos von «Keyke mahboobe man» («My Favourite Cake»)

Nach der Premiere wurde Farhadpour im Grand Hyatt Hotel – dem Ort aller Film-Pressekonferenzen – auf einem Gang von einer Traube begeisterter Zuschauer umkreist. Ein Mann stürmte auf sie zu, um ihr einen Handkuss zu geben und sie für ihre «großartige Leistung» zu beglückwünschen.

Satire über Mann mit deformiertem Gesicht

Für viel Gesprächsstoff sorgte auch die skurrile US-amerikanische Satire «A Different Man» von Aaron Schimberg. Im Zentrum steht der Schauspieler Edward (Sebastian Stan). Sein Gesicht ist nach Krankheiten vernarbt und verbeult. Durch ein medizinisches Experiment verwandelt er sich in einen attraktiven Mann. Was sein Leben allerdings nicht einfacher, sondern komplizierter macht: Sein Traumgesicht beschert ihm einen Albtraum. Mit spielt auch der britische Schauspieler Adam Pearson, der eine seltene Gesichtsdeformation hat: Er hat Neurofibromatose, die durch Mutationen bestimmter Gene verursacht wird. Sein Äußeres ist auch Thema im Film.

Lars Eidinger hatte Bedenken vor Dirigent-Rolle

Eine weitere mit Spannung erwartete Premiere steht auch noch auf dem Programm: «Sterben» von Matthias Glasner, der zweite Wettbewerbsfilm eines deutschen Regisseurs. Die dreistündige Tragödie um eine zerrüttete Familie glänzt mit Schauspielprominenz: Corinna Harfouch, Lars Eidinger, Lilith Stangenberg und Ronald Zehrfeld.

Spielen zusammen in «Sterben»: Lilith Stangenberg, Corinna Harfouch und Lars Eidinger

Für seine Rolle als Dirigent hat sich Eidinger erfahrene Unterstützung gesucht. «Ich versuche tatsächlich, mich so wenig wie möglich vorzubereiten», sagte der 48-Jährige während der Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Bei seiner Rolle des Tom in Matthias Glasners Wettbewerbsfilm war das anders. «Da habe ich mich tatsächlich vorbereitet», sagte Eidinger. «Trotzdem ist es etwas, was ich überhaupt nicht gerne machen, weil ich da immer schon denke, da sitzen zu viel selbstverliebte Fachleute und sagen: Also, so geht es auf jeden Fall nicht.»

Zur Vorbereitung konnte Eidinger zurückgreifen auf «einen professionellen Dirigenten, der mir das beigebracht hat, mit dem ich viel dirigiert habe». Als Inspiration diente ihm ein griechischer Dirigent. «Ich habe mir viel Teodor Currentzis angeguckt, weil ich ihn sehr verehre.» Gleichzeitig betonte Eidinger: «Wenn man den Film sieht, denkt man nicht an Teodor Currentzis».

Deutsche Regisseurinnen mit internationalen Stars

Obwohl es die Sektion «Perspektive Deutsches Kino» nicht mehr gibt, sind deutsche Filmschaffende mit großen Produktionen auch außerhalb des Wettbewerbs stark vertreten. Zum Beispiel Julia von Heinz mit «Treasure» – ihre erste internationale Produktion, für die sie Lena Dunham und Stephen Fry gewinnen konnte. Der Film lief in einer Special Gala – genauso wie der Horrorfilm «Cuckoo» von dem 1988 in Leipzig geborenen Regisseur Tilman Singer mit «Euphoria»-Star Hunter Schafer. Im Panorama zeigte «Systemsprenger»-Regisseurin Nora Fingscheidt ihr mit Saoirse Ronan («Lady Bird») starbesetztes Drama «The Outrun».

Selfie mit Fans: Saoirse Ronan auf dem roten Teppich

Überlagert wurden die Filmfestspiele Berlin bei der Eröffnung von politischen Debatten, vor allem wegen der Ein- und Ausladung von AfD-Politikern. Am roten Teppich der Medienboard-Party protestierten am Samstagabend Filmschaffende unter anderem gegen Rechtsextremismus. «Man sagt immer: Die Berlinale ist ein politisches Festival», sagte Regisseur Dresen am Wochenende. «Wir müssen langsam aufpassen, dass es nicht ein Festival der Politik wird und es auch noch ein bisschen um Filme geht.» Mit schon einigen starken Beiträgen und glamourösen Star-Auftritten ist dies der Berlinale gelungen.