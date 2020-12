Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 12:26 Uhr

Debatte

Ethan Wayne: „John Wayne war kein Rassist“

In der Rassismus-Debatte könnte es nun auch dem John-Wayne-Flughafen in Orange County an den Kragen gehen. Der Sohn der Western-Legende bezieht nun Stellung.