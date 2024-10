Disney zeigt Jeremy Allen White als Bruce Springsteen

In dem Film «Deliver Me from Nowhere» soll die Entstehungsgeschichte von Springsteens kultigem Album «Nebraska» nacherzählt werden. Nun gibt es ein erstes Bild von Jeremy Allen White als «Boss».

Los Angeles (dpa). Disney hat US-Schauspieler Jeremy Allen White (33, «The Bear: King of the Kitchen») erstmals in seiner Rolle als Bruce Springsteen (75) gezeigt. Der Streifen ist eine Adaption des Buches «Deliver Me from Nowhere» von Autor Warren Zanes und soll im kommenden Jahr erscheinen, hieß es in einer Mitteilung von Disney.

Der Film handelt von der Entstehung von Springsteens Album «Nebraska». Regie führen soll Scott Cooper (54), der mit dem Film «Crazy Heart» mit Jeff Bridges über Country-Sänger Hank Thompson 2009 sein Spielfilmdebüt gab. Es sei ihm ein großes Vergnügen gewesen, mit Springsteen an dem Film zusammenzuarbeiten, wurde Cooper zitiert.

Schauspieler Jeremy Strong (45, «Succession») soll den Angaben zufolge in die Rolle von Springsteens Mentor und Manager Jon Landau (77) schlüpfen. Produziert werden soll der Film von den 20th Century Studios, die zu Disney gehören.

Album über Verlierer und Träumer

Die Songs auf «Nebraska» über Verlierer, Träumer und Desperados brachten Springsteen ehrende Vergleiche mit dem legendären Songwriter Woody Guthrie und mit Schriftsteller John Steinbeck ein. Laut Disney habe das 1982 veröffentlichte Album, das Springsteen in seinem Schlafzimmer aufnahm, eine Generation von Musikern inspiriert.

Jeremy Allen White wurde in diesem Jahr für seine Rolle in der Serie «The Bear – King of the Kitchen» mehrfach ausgezeichnet. Die Serie erzählt mit schnellen Schnitten und Doku-Anmutung vom hektischen Alltag hinter den Kulissen eines Sandwich-Restaurants in Chicago.