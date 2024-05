Cannes

Film

Daniel Brühl im neuen Film von Ruben Östlund

Von dpa

i ARCHIV - Daniel Brühl spielt in dem neuen Film von Ruben Östlund mit. Foto: Gerald Matzka/dpa

Brühl ist bald in einer Serie über Karl Lagerfeld zu sehen. In Cannes wurde nun sein neues Filmprojekt bekannt – mit dem Gewinner der Goldenen Palme für «Triangle of Sadness».