Dakota Fanning: Bekam als Kind unangemessene Fragen gestellt

Anzeige

Los Angeles (dpa). US-Schauspielerin Dakota Fanning ist eigenen Angaben zufolge früher als Kinderstar manchmal in unangenehme Situationen mit Journalisten geraten. «Die Leute haben mir sehr unangemessene Fragen gestellt», berichtete die heute 30-Jährige dem US-Magazin «The Cut». «Ich war als Kind in einem Interview und jemand fragte: „Wie kannst du überhaupt Freunde haben?“ Ich dachte: „Häh?“» Sie sei auch gefragt worden, wie sie es vermeide, «ein Mädchen aus der Boulevardpresse zu werden».

Fanning stand schon als Kind vor der Kamera und spielte unter anderem an der Seite von Sean Penn in «Ich bin Sam» (2001) und neben Tom Cruise in «Krieg der Welten» (2005). Bei den Dreharbeiten sei sie «immer mit Respekt» behandelt worden, erzählte sie.

Fanning spielte zuletzt unter anderem in der Miniserie «Ein neuer Sommer» – Originaltitel «The Perfect Couple» – neben Nicole Kidman mit und ist in der Netflix-Serie «Ripley» zu sehen.