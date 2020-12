Archivierter Artikel vom 26.07.2020, 15:54 Uhr

Filmfestspiele

Christian Petzold in der Jury von Venedig

Wegen der Corona-Pandemie werden diesmal in Venedig weniger Werke zu sehen sein als in den Vorjahren. Die Liste der Wettbewerbsfilme und das ganze Programm wird am 28. Juli erwartet.